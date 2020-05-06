غرق عامل في ترعة بالعمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة عامل غرق بترعة في منطقة العمرانية.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في منطقة العمرانية، انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتمكنوا من انتشال جثته.وذكر شهود عيان أن الضحية مسن تم العثور بحوزته على بطاقة شخصية، تبين من خلالها أن أصل إقامته محافظة المنوفية.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.