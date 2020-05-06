ركود فى أسواق اللحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠ حالة من الاستقرار في الأسواق، وفق حلول الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم بكافة أنواعها لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين، بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق لأسعار اللحوم.وأضاف عبدالباسط، أن السوق تشهد حالة من الركود وفق تداعيات أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء وتقليل التجمعات وتقليل العزومات.وأوضح عضو شعبة القصابين، بالغرف التجارية، أن الأسعار لن تشهد زيادات خلال فترة العيد نظرا لضعف الإقبال.وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 150 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيها.وسجل سعر السجق 110-125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيها.وسجل سعر البرجر البلدى بين 100-130 جنيها.كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130 وحتى 160جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 – 110 جنيهات.