تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب، الأربعاء، ارتفاعًا وصل إلى 5 جنيهات للعِيار الواحد.تقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية تسهيلًا على المواطنين.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن عيار 18 سجل نحو 639 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 746 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 852 جنيهًا.كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5968 جنيهًا، وسجل السعر العالمي نحو 1708 دولارات.وتراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم مع ترقب صدور بيانات اقتصادية ومراقبة التطورات الناجمة عن رفع قيود الإغلاق في بعض الدول.تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات لـ1707.60 دولار للأوقية.كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر 0.1% أو 2.64 دولار إلى 1703.28 دولار للأوقية.ويأتي أداء المعدن النفيس في جلسة متقلبة بين الصعود والهبوط، حيث أدى التخفيف التدريجي لبعض القيود المفروضة للحد من تفشي "كورونا" من قبل العديد من الدول إلى زيادة احتمالات المزيد من النشاط الاقتصادي العالمي، مما قلل من الطلب على المعدن الآمن.وجاء أداء الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي ليتجاوز المؤشر 100 نقطة، ما جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وينظر المستثمرون باهتمام إلى بيانات وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% ليصل إلى 100.127.