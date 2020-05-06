استقرار سعر صرف الدولار في جميع البنوك

سعر الدولار

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يأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع معدلات الاستيراد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.



و من المتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة الخميس 14 مايو، بعد تخفيضها في مارس الماضي بمقدار 3%، ضمن خطة البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا.





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ويرى البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تشهد معدلات النمو تراجع كبير خلال العام الجاري 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخاصة في ظل توقعات بتراجع مستويات الاجور، مع توقف جميع الانشطة بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.



وأوصى البنك الدولي، البلدان بضرورة تغيير بعض الأنشطة والعادات الاجتماعية في سبيل مواجهة الفيروس.



وأكد صندوق النقد والبنك الدولييين على استمرار دعمهما للبلدان المتضررة من انتشار الجائحة وانهما على استعداد لتقديم الدعم النقدي، والخطط اللازمة للنهوض بالاقتصادات المتضررة، بعد انتهاء الأزمة، التي من المتوقع أن تلق بظلالها حتى نهاية العام الجاري 2020.



سجلخلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5 -2020، استقرارا ملحوظا وسط توقعات بدوامه الفترة المقبلة.وسجلاليوم طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع