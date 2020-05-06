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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار في جميع البنوك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:21 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5 -2020، استقرارا ملحوظا وسط توقعات بدوامه الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار اليوم طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم


البنك الأهلي المصري

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.

قناة السويس
15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع

يأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع معدلات الاستيراد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.

و من المتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة الخميس 14 مايو، بعد تخفيضها في مارس الماضي بمقدار 3%، ضمن خطة البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا.

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ويرى البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تشهد معدلات النمو تراجع كبير خلال العام الجاري 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخاصة في ظل توقعات بتراجع مستويات الاجور، مع توقف جميع الانشطة بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأوصى البنك الدولي، البلدان بضرورة تغيير بعض الأنشطة والعادات الاجتماعية في سبيل مواجهة الفيروس.

وأكد صندوق النقد والبنك الدولييين على استمرار دعمهما للبلدان المتضررة من انتشار الجائحة وانهما على استعداد لتقديم الدعم النقدي، والخطط اللازمة للنهوض بالاقتصادات المتضررة، بعد انتهاء الأزمة، التي من المتوقع أن تلق بظلالها حتى نهاية العام الجاري 2020.

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