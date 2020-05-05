رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 دول سجلت إصابات بـ«كورونا» للمتعافين منه مجددا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:17 م
إصابات بـكورونا
إصابات بـكورونا
أبوزيد على
طباعة
أثارت التنبؤات الخاصة بعودة الإصابة مجددا بفيروس كورونا لحالات شفيت من المرض، حالة من الجدل، وازدادت المخاوف العالمية من فيروس كورونا، مع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة المتكررة للمريض الواحد، في أكثر من بلد.

وفي هذا التقرير نرصد أهم الدول التي سجلت إصابات جديدة بكورونا لحالات تعافت منه:

- الصين
كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية "dailystar"، في تقرير سابق لها أن مرضى خرجوا من المستشفيات في مقاطعة جوانجدونج الصينية بعد شفائهم من كورونا، إلا أنهم اكتشفوا إصابة لاحقا بالمرض.

وفقا للتقرير، اكتشفت الصين أن ما يقرب من 14 ٪ من المرضى الذين تعافوا من اختبار فيروس كورونا ظهرت نتائج إيجابية للمرض القاتل مرة أخرى.

- اليابان
أبلغت اليابان أن مضيفة سياحية في سن الـ 40 من عمرها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية مدينة أوساكا، وفقًا لتقرير لصحيفة ميرور البريطانية، فيما تقول تقارير إن الاصابة الثانية قد تكون غير حقيقة وإنما خطأ في تشخيص شفائها من المرض منذ البداية.

- كوريا الجنوبية
أصدر مسئولو الصحة في كوريا الجنوبية بحثًا حديثًا يشير إلى أن حوالي نصف مرضى فيروس كورونا الذين ظهرت عليهم الأعراض للمرة الثانية يحتفظون بآثار كورونا في أنظمتهم بعد تطوير المناعة على الرغم من أن خطر الانتقال إلى أشخاص آخرين لا يزال منخفضًا.

وأفادت كوريا الجنوبية أن ما لا يقل عن 116 شخصًا تم إعلان شفائهم في البداية من الفيروس التاجي الجديد، قد ثبتت إصابتهم مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة احتكار نصر محروس.. هكذا نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية

ناقد سينمائي: سلوى عثمان أيقونة «البرنس».. ومحمد رمضان «تائه»

محمود بدوي ناعيا يسري العزب: كان مصابا بحب الونس