3 دول سجلت إصابات بـ«كورونا» للمتعافين منه مجددا

الصين

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أثارت التنبؤات الخاصة بعودة الإصابة مجددا بفيروس كورونا لحالات شفيت من المرض، حالة من الجدل، وازدادت المخاوف العالمية من فيروس كورونا، مع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة المتكررة للمريض الواحد، في أكثر من بلد.وفي هذا التقرير نرصد أهم الدول التي سجلت إصابات جديدة بكورونا لحالات تعافت منه:كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية "dailystar"، في تقرير سابق لها أن مرضى خرجوا من المستشفيات في مقاطعة جوانجدونج الصينية بعد شفائهم من كورونا، إلا أنهم اكتشفوا إصابة لاحقا بالمرض.وفقا للتقرير، اكتشفت الصين أن ما يقرب من 14 ٪ من المرضى الذين تعافوا من اختبار فيروس كورونا ظهرت نتائج إيجابية للمرض القاتل مرة أخرى.أبلغت اليابان أن مضيفة سياحية في سن الـ 40 من عمرها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية مدينة أوساكا، وفقًا لتقرير لصحيفة ميرور البريطانية، فيما تقول تقارير إن الاصابة الثانية قد تكون غير حقيقة وإنما خطأ في تشخيص شفائها من المرض منذ البداية.أصدر مسئولو الصحة في كوريا الجنوبية بحثًا حديثًا يشير إلى أن حوالي نصف مرضى فيروس كورونا الذين ظهرت عليهم الأعراض للمرة الثانية يحتفظون بآثار كورونا في أنظمتهم بعد تطوير المناعة على الرغم من أن خطر الانتقال إلى أشخاص آخرين لا يزال منخفضًا.وأفادت كوريا الجنوبية أن ما لا يقل عن 116 شخصًا تم إعلان شفائهم في البداية من الفيروس التاجي الجديد، قد ثبتت إصابتهم مرة أخرى.