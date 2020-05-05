أبحاث الطلاب وطرق التصحيح.. «التعليم» تحذر مديرياتها من تداول معلومات

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠كما أوضحت خطوات التسليم الإلكتروني كالآتي:١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".يذكر أنه ستتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.