أبحاث الطلاب وطرق التصحيح.. «التعليم» تحذر مديرياتها من تداول معلومات
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:38 م
ريم محمودطباعة
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا إلى المديريات كافة على مستوى الجمهورية بشأن تداول أي معلومات عن أبحاث الطلاب وطرق التصحيح في صفوف النقل وطرق تصحيحها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أبحاث الطلاب وطرق التصحيح
وأكدت الوزارة في خطابها أنه يمنع منعا باتا تناول أي قضايا تتعلق بكيفية توزيع ورفع وتصحيح المشروعات أو الامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب الالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها التعليم في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يجوز تداول أي معلومات تخص الشأن الداخلي للوزارة تكون مغلوطة لا علاقة لها بالحقائق.
١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.
٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.
٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.
٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠
كما أوضحت خطوات التسليم الإلكتروني كالآتي:
١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF
٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:
اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)
وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.
٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.
٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"
٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.
٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).
٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".
يذكر أنه ستتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.
اقرأ أيضا: رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي (اضغط هنا)وأوضحت خطوات تسليم أبحاث الطلاب الورقي كالآتي:
١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.
٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.
٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.
٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠
كما أوضحت خطوات التسليم الإلكتروني كالآتي:
١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF
٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:
اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)
وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.
٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.
٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"
٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.
٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).
٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".
يذكر أنه ستتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.
أبحاث الطلاب وطرق التصحيح.. «التعليم» تحذر مديرياتها من تداول معلومات
أبحاث الطلاب وطرق التصحيح.. «التعليم» تحذر مديرياتها من تداول معلومات