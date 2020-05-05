الحشد الشعبي يقصف مواقع لداعش في صلاح الدين العراقية

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي عن قصف مواقع لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، بالمدفعية.وذكر موقع الحشد الشعبي- حسبما أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء- أن مدفعية اللواء 21 بالحشد، قصفت تجمعًا لتنظيم داعش بمنطقة حقول علاس في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من الموقع المستهدف.ولم تذكر الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أي تفاصيل أخرى.