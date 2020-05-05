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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل المدينة الجامعية بأسيوط يحتفل بخروج 23 متعافى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:30 م
الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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احتفل مستشفى عزل المدينة الجامعية، بمحافظة أسيوط، اليوم، بشفاء وخروج 23 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد. وحرص الأطباء والتمريض والعاملين على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى عزل المدينة الجامعية، وكل مستشفيات العزل بالمحافظة، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا، ومتابعتهم  حتى تماثلهم للشفاء.

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