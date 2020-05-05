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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الـ11 من مسلسل «النهاية».. يوسف الشريف يقرر تدمير العالم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:33 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل «النهاية»، بتدمير يوسف الشريف الريبوت لشركة انرجي كو بشكل كامل، بمساعدة محمد جمعة، الذي أرشده على ملفات الوعي الخاصة بكل العاملين في الشركة، بعدما تخوف أن يقوم بقتله.

تستكمل الأحداث، بقتل الريبوت لمالك شركة انرجي كو، وهروبه من الشركة، ليقوم رجال الأمن بمحاولة إيجاده لقتله بشكل كامل، وخاصة بعدما قتل أغلب أفراد الشركة والأمن الخاص بها.

ويفاجئ رجال الأمن وعلى رأسهم أحمد وفيق، بذهاب الريبوت إليهم في مقرهم، ويحاولون أن يستجبوه عن أسباب قتله وتدميره لانرجي كو، ويتضح أنه ذهب للسجن، للبحث عن سهر الصايغ، وإخراجها من محبسها.

ويأمر أحمد وفيق بقتل سهر الصايغ، بعدما يعلم أن الشريف يعمل على هروبها من السجن، وبالفعل يهرب معها، ويقوم بقتل تدمير قطاع الأمن بالكامل من خلال قنبلة.

ويشك أحمد وفيق، بأن يوسف الشريف ما هو الإ ريبوت تمت صناعته، وأنه ليس بأنسان طبيعي، ليقوم بعمل استجواب لكل العاملين في انرجي كو، وعلى نفس الجانب يعلم عمرو عبد الجليل أن الريبوت قد دمر الأمن والشركة، ليقرر قتله بعدما يؤكد لمحمد لطفي أنه ليس إنسان بل ريبوت، وبعدها يهرب عبد الجليل بعدما كان في أتجاهه لرجال الأمن، بعدما قام لطفي بأيصالهم لهناك.

يهرب الريبوت ومعه الصايغ إلى منزلها، ويؤكد لها أنه يبحث عن شخصيته الحقيقية من خلال إيجاده للشريف الحقيقي، مؤكدًا لها أن كل المعلومات التي بداخل انرجي كو أصبحت في مخيلته، وسيقوم ببنا دنيته الجديدة، التي تجعل حياتهم أفضل.

وتنتهي الأحداث بقرار من الريبوت بتدمير كل العالم الذي يعيش فيه، ويبدأ في قتل كل شخص يهدد حياته.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

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