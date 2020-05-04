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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيديو متداول لمحاصرة أمن قطر منزل بن جاسم بعد الانقلاب على تميم

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:38 م
حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، لقطات مصورة جديدة تظهر محاصرة قصر حمد بن جاسم وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري السابق، من قبل قوات الجيش والأمن.

وتظهر اللقطات المتداولة عمليات تبادل لإطلاق النار مع بعد محاولة الانقلاب التي وقعت فجر اليوم في منطقة الوكرة ضد تميم بن حميم وقادها بن جاسم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم مقاطع مصورة من منطقة الوكرة تظهر طلقات النيران وطائرات حربية تحوم بشكل مكثف فوق منطقة الوكرة، حيث يتواجد وقتها تميم بن حمد.

وأكد عدد من النشطاء أن الأمر انقلابا يقف خلفه وزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم، بعد تعرضه للاستهداف على يد تميم بن حمد، حيث أمر بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق بعد ظهور عمليات فساد مالي وإداري بجانب اتهامات أخرى.

وكان السفير القطري لدى روسيا فهد العطية، أكد اليوم عدم حدوث أي محاولة انقلاب في قطر، مشيرا إلى أن اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل وسمع فيها أصوات إطلاق نار لا علاقة لها بالواقع. شاهد

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