الجيش السورى يحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الاثنين، لهجوم صاروخي فوق مدينة حلب شمالي البلاد.وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي استهدف مركز البحوث في حلب شمالي البلاد.فيما قال مصدر عسكري سوري، إنه في تمام الساعة 22،32 اليوم، ظهر على شاشات وسائط الدفاع الجوي السوري طيران معادٍ قادم من شمال شرق أثريا، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة.وأكد المصدر ذاته أن وسائط دفاعهم الجوي تصدت للصواريخ المعادية، ويتم التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان.يذكر أن مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت الخميس الماضي هجوما على جنوبي سوريا، حيث أطلقت عدة صواريخ من أجواء الجولان السورية المحتلة على أهداف في المنطقة الجنوبية، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.