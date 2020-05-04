الوزراء: لا زيادة فى أسعار البنزين والسولار على المستهلك

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على صدور رسوم تنمية على بعض السلع والخدمات، اليوم، قائلًا: إن الموافقة على مشروع القانون اليوم بعد رفضه بالأمس من قبل لجنة الخطة والموازنة، جاء بعد نقاش حضاري ومهم بين رئيس مجلس النواب ووزير المالية.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن السؤال كان مباشرًا من الدكتور علي عبدالعال، هل سيترتب على هذه الرسوم أي زيادة في الأسعار أو أعباء على المواطن في النهاية؟ فكان رد وزير المالية قاطعا وحاسمًا أنه لن يوجد زيادة على المواطن ولو قرش واحد، وأن رسوم التنمية المقررة مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أي أعباء جديدة إضافية على المستهلكين، مشيرًا إلى أن من سيدفع القيمة هذه الوزارات لخزانة الدولة والمواطن ليس طرفًا فيها ولن يدفع مليمًا واحدًا لا الآن ولا مستقبلًا.