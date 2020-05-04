أحمد كريمة يكشف عن تعامل الصحابة مع أبوالهول والأهرامات

استنكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تحريم بعض السلفيين للسياحة، وزعمهم أن الآثار أصنام، معقبًا هل هؤلاء أفقه من سيدنا عمرو بن العاص؟"، مبينًا أن سيدنا عمرو بن العاص رأى أبوالهول والكباش في الأقصر، والصحابة رأوا الأهرامات ولم يؤذوها بسوء، لعلمهم أن هذا نتاج للحضارة الفرعونية، وحافظوا عليها ولم يدمروها مثلما فعل الدواعش في العراق.وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن الصحابة حافظوا على الحضارات المختلفة في العراق؛ لكونهم يعلمون أنها فنون جميلة وليست صنمًا، فالصنم هو ما يعبد من دون الله، وغير ذلك ليس صنمًا، موضحًا أن الرسول– صلى الله عليه وسلم- كان يعلم أن السيدة عائشة تُحب لعب الأطفال، فكان يخرج ويأمر بشراء العرائس المصنوعة من العهن "الصوف" للسيدة عائشة– رضى الله عنها".وأشار إلى أن البعض يتخيل أن النكتة والابتسامة تنقض الوضوء، وقد تخرجه عن الملة، ويرى أن التليفزيون حرام شرعًا، وأن التصوير الفوتوغرافي حرام رغم أن الحرام هو التمثال المعبود من دون الله.