آمال ماهر تستعد لتقديم حفل غنائى أمام الأهرامات دون جمهور

تستعد الفنانة آمال ماهر، لإقامة أول حفل غنائي أكوستك (Unplugged) دون جمهور من أمام الأهرامات، ومن المقرر أن يقام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.لم تعلن الفنانة آمال ماهر عن أي تفاصيل أخرى، ولكن من المتوقع أن يتم نقل الحفل بشكل مباشر على واحدة من أكبر القنوات الفضائية في الوطن العربي، بالإضافة إلى بثه عبر الإنترنت.يذكر أن الفنانة آمال ماهر قامت منذ أيام بطرح أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت التريند الموسيقي على موقع "يوتيوب" ولاقت انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الأغنية من كلمات نادر عبدالل، وألحان وتوزيع خالد عز.وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020، حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفلًا غنائيًا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ طرحها بسبب لونها الطربى المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.