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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة «هاكر» سرقت 3 ملايين جنيه من شركة بمدينة نصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:00 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابى تخصص في القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية لبعض الشركات والاستيلاء على مبالغ مالية منها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تعرض إحدى شركات المنتجات الصحية بمدينة نصر بالقاهرة لعملية نصب من خلال قيام أحد الأشخاص باختراق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال "إيميل" مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية التى تتعامل معها فى استيراد بعض المنتجات.

وطلب الشخص تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب إحدى السيدات بأحد البنوك بالقاهرة، وهو ما أدى إلى انخداع مسئولي الشركة الشاكية وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المطلوبة وقدرها 2،791 مليون جنيه مصرى إلى ذلك الحساب.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية متواجد حاليًا خارج البلاد"، زوجته السابقة - مقيمة بمحافظة القاهرة "لها معلومات مسجلة" – أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية إذ قام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع بعض الأشخاص الأجانب، واختراق المواقع الإلكترونية لبعض الشركات ومنها الشركة المُبلغة.

وقاموا بإرسال "الإيميل" المزور المنسوب للشركة الأجنبية التى تتعامل مع الشركة الشاكية، وطلبهم تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب المتهمة "الزوجة السابقة للمتهم" بأحد البنوك بالقاهرة، وقيام الأول بتكليفها باستلام المبالغ المالية التي تم تحويلها على حسابها وتسليمها للأخير الذي يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يعاد تحويلها بإحدى الدول الأجنبية من خلال تسليمها لبعض مواطنيه أثناء سفرهم وعودتهم، مستغلًا الحد الأقصى المسموح به حال مغادرتهم البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها تم ضبط المتهم الثالث وضبط بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الثانية وجميعها من متحصلات النشاط الإجرامي.

بتطوير مناقشة المتهم قرر بأنه يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا إجراء العديد من التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلًا فى ذلك إقامته بالبلاد ومعرفته بالتجار المصريين والأجانب.

وكذا استغلاله لمحل تجارى "غير مرخص" لإجراء التحويلات المالية، وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزته، تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التي تحوى بعض الرسائل والمحادثات على تطبيق "الواتس آب" بينهما وبين المتهم الأول تفيد ارتكابهما تلك الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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