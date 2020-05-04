هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة، معاملات ثانى جلسات شهر مايو الجاري- اليوم الإثنين - على تراجع واضح، مدعومة بالتراجعات المماثلة التى شهدتها أسواق المال العالمية.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 8. 0%، بما يعادل 81.3 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 10119 نقطة.كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38%، بما يعادل 16.28 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1163 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 30.2 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 14.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 2000 صفقة بيع وشراء.