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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أحمد العوضى يثير الجدل بزواجه من ياسمين عبدالعزيز

الأحد 03/مايو/2020 - 11:50 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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ظل الفنان أحمد العوضي خلال الأشهر الماضية حديث كثير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن اجتمع اسمه مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انتشار العديد من الصور لهما في عدد من المناسبات.

وبدأ من هنا اقتران اسم أحمد العوضي بالنجمة ياسمين عبد العزيز، وتصاعدت الأمور بعد أن ظهر شقيقها الفنان وائل عبد العزيز والذي عارض علاقتهما بشكل هجومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مما دفع الثنائي للإعلان عن علاقتهما بشكل رسمي بأن تربطهما علاقة حب لم تكلل بالزواج بعد، وأصبح العوضي حديث الكثير من رواد التواصل الاجتماعي خاصة وأن هناك فارق سن بينهما يصل إلى أكثر من 6 سنوات.

وبعد انتهاء الأوضاع عاد العوضي إلى حديث الجمهور مرة أخرى بعد مشاركته في مسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة لتجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي، ولكنه هذه المرة كان محل انتقاد بسبب أداءه في تجسيد شخصية الإرهابي بشكل مبالغ فيه، وظهرت العديد من التعليقات والمنشورات الساخرة.

ويبدو أن العوضي لم يستطيع تحمل هذه الانتقادات فقرر أن يلهي الجمهور مرة أخرى بقصة حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال تغيير الحالة الاجتماعية الخاصة من أعزب إلى متزوج، ومسح المنشور بعد بضع دقائق ليثير جدل الجمهور، ويأخذهم بعيدًا عن انتقادات أداءه في مسلسل «الاختيار»، خاصة وأن هذا التوقيت غير منطفي للنجمة ياسمين عبد العزيز لأنها منشغلة حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسلها الدرامي الجديد «ونحب تاني ليه»، والتي تشارك به هذا العام ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الكريم، كما أنه هو الأخر لم ينتهي بعد من تصوير دوره في مسلسل «الاختيار».

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