«الإبراشي» عن طقوس أهالي «أبو سمبل» برمضان: «استهانة بكورونا»

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، فيديو لأهالى منطقة أبو سمبل بأسوان وهم يمارسون بعض عاداتهم خلال السحور بشهر رمضان الكريم، مشددًا على أن ذلك يعد استهانة خلال زمن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتساءل "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، لماذا فى ظل كل هذه الأزمات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، تجد بعض من يهون من جائحة كورونا.





وأكد "الإبراشي"، أن مصر تواجه الإرهاب وجائحة كورونا وأزمات متعددة، ويجب أن نتخلى عن بعض الطقوس المتوارثة من أجل الحفاظ على الوطن، وتساءل إذا كانت المساجد والكنائس أغلقت حفاظا على صحة المواطنين فما بالنا بالعادات والتقاليد.



