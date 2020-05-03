الديهي: الجيش المصري دائمًا عند حسن ظن الشعب ويرد الصاع بـ100

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان القوات المسلحة الذي أعلن عن القيام بـ 22 عملية مداهمة ومقتل وتصفية 126 تكفيريًا "كلب من كلاب جهنم" –بحسب قوله - يمثل طاقة نور وأمل وثقة في هذه القوات بلا حدود، التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على كل شبر من أرض مصر.وأضاف الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الجيش المصري دائمًا ما يثبت انه عند حسن ظن الشعب المصري، ويرد الصاع بـ 100 صاع.وتابع الديهي أن بيان القوات المسلحة أسعد جميع المصريين وكان شفاء لقلوب المصريين، وكان بردًا وسلامًا على قلوب أمهات الشهداء، معقبًا: "الجيش وعد وأوفي، وعد بأنه لن يهنأ فأر وإرهابي في جحره".وعن إصابة واستشهاد 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، عقب "الديهي"،: "ثمن الكرامة وفاتورة العزة غالية"، مشددًا على ان الدولة المصرية قادرة على تأديب كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.