الديهي: ما حدث في العاشر من رمضان خارطة طريق لصناعة الأمل

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بنصر أكتوبر 1973 الموافق العاشر من رمضان، قائلًا: "إن اليوم ذكرى أعظم وأشرف انتصار على العدو الإسرائيلي".وأضاف الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن العاشر من رمضان سيظل محفورًا في ذاكرة ووجدان هذه الأمة.وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتب تغريده هنأ خلالها الشعب المصري قال خلالها: "يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ... ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور الي المستقبل"، وأكد خلالها أننا قادرون على العبور للمستقبل رغم كل الظروف.واعتبر، أن ما جرى في العاشر من رمضان خارطة طريق لصناعة الأمل ومواصلة العمل.