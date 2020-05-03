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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات على الإنترنت حول فيروس كورونا من مكتبة الإسكندرية.. اليوم

الأحد 03/مايو/2020 - 01:35 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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في إطار سلاسل المحاضرات الافتراضية٬ ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابعين لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية٬ سلسلة من المحاضرات الافتراضية التي تتناول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من زوايا مختلفة تركز علي دور تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مواجهة هذه الجائحة، والجوانب البيئية المرتبطة بها، وقضايا التنمية المستدامة في ظل هذا الوباء.

وسوف تُعقد أولى هذه المحاضرات الافتراضية، اليوم الأحد، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في مواجهة جائحة فيروس كورونا» يُلقى المحاضرة الدكتور علاء خميس، خبير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشركة جنرال موتورز بكندا، ومُحاضر بجامعة تورونتو بكندا، وستتناول المحاضرة كيف يُمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في مجابهة جائحة فيروس كورونا والتعامل مع آثارها.

جدير بالذكر، أن هذه المحاضرة تعقد عبر الإنترنت، وذلك حرصًا من مراكز مكتبة الإسكندرية الأكاديمية والبحثية على استمرار تقديم خدماتها لجمهورها، وانطلاقًا من الدور التنويري الذي تضطلع به مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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