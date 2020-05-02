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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السبكي عن مشاهد الرقص في أفلامه: «بعمل فرح شعبي مش فيلم»

السبت 02/مايو/2020 - 10:59 م
المنتج أحمد السبكي
المنتج أحمد السبكي
أحلام عبدالرحمن
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علق المنتج أحمد السبكي، على تكرار اسمه في أغاني المطرب الشعبي محمود الليثي التي تقدم في أفلام من إنتاج السبكي، قائلا إن الليثي يتفاءل باسمه، كما أكد أن الليثي جعل الناس تعرف "أحمد السبكي".

وعن اتهامه بإنتاج أفلام مقاولات، قال السبكي، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة "القاهرة والناس"، إن الأفلام التي يتحدثون عنها هي 6 أو 8 أفلام من بين 80 فيلما أنتجتهم.

وأردف: "عملت الأفلام دي لسينما وسط البلد، بتبقى خفيفة، والفيلم بيتعمل في 10 أو 12 يوما، وبعتبره فرح شعبي مش فيلم، لما تعمل فرح هتحب تجيبي الليثي يغني ودينا ترقص وده اللي بعمله، وبفرح الناس".

وعن تقديم البلطجة في أفلامه، مثل فيلم عبده موتة، قال السبكي: "عبده موتة ولا إبراهيم الأبيض، ولا عشان اللي عامله مروان حامد؟".

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