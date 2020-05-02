أحمد السبكي: محمد رمضان هيجيلي وقت ما أطلبه

نفى المنتج أحمد السبكي، وقوع خلافات مع الفنان محمد رمضان، بعد فيلم الديزل، مؤكدًا أنه لم يقطع التعامل معه.وقال السبكي، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة "القاهرة والناس": "محمد رمضان ابني ووقت ما أطلبه هيجيلي، لأنه مش قليل الأصل".وعن ارتفاع أجر محمد رمضان، قال: "أنا اللي رافعه، ومديله الأجر العالي، ومهما علي أجره أقدر استوعبه".واعترض السبكي، على اتهامه بأنه "واكل فلوس" على النجوم، قائلا: "لو حد له عند أحمد السبكي جنيه يقول".وكان أحمد فلوكس، قال في حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة": "مش هشتغل مع السبكى تانى. هو منتج جميل ومحترم وبيحب الفن وطيب لكن عندي خلاف معاه أنه لا ينفذ اتفاقياته. مابيدفعش أصلا وباقيلي 20 ألف جنيه".