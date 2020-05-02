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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بدرية طلبة تسجل أغرب رد فعل بعد مقلب «رامز مجنون رسمى»

السبت 02/مايو/2020 - 08:44 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
سناء إسماعيل
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سجلت الفنانة بدرية طلبة، أغرب رد فعل بعد اكتشافها مقلب الفنن رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.
وبعد خروج بدرية طلبة، من بركة المياة التي يقع النجوم فيها بعد نزولهم من على كرسي رامز جلال، ساعدها في الخروج وقامت بإطلاق زغرودة بعدها لتسجل بذلك أغرب رد فعل.
وأكدت بدرية طلبة، بعد المقلب أنها تعلمت أن لا تشارك في أي برامج أخرى بسبب هذا المقلب.
وكانت بدرية طلبة قد وقعت ضحية لبرنامج رامز جلال، بعد إيهامها بأنها ستشارك في برنامج "كرسي الحقيقة"، مع الفنانة اليمنية أروى.
وشهدت الحلقة الماضية استضافة الفنان حمدي الميرغني، وسبقه عدد من النجوم وهم غادة عادل، وياسمين صبري، وعلي معلول، وأمينة خليل، وحسن عسيري، وياسمين رئيس، ومحمود كهربا.

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