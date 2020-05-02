بعد قليل.. إطلاق أكبر قافلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا

تشارك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، يرافقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، بعد قليل، فى إنطلاق أكبر قافلة للمساعدات الغذائية خلال شهر رمضان والتي تضم ٥٠٠ طن من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.وتنطلق القافلة من ساحة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى ١٧ محافظة من محافظات الجمهورية.وكانت قد شهدت وزيرة التضامن، أمس، توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان من خلال إطلاق قوافل الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وشملت القوافل ١٢٣ سيارة محملة بـ١٦٥٠ طنًا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، تُوزع على ١٥٠ ألف أسرة في ٢٢ محافظة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.