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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزير التعليم: من اشترى بحثًا سيدخل «دور ثانى»

السبت 02/مايو/2020 - 07:01 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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وعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية بأنه سينجح هذا العام، أما من اشترى بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني، لأن دور الوزارة التربية قبل التعليم.

وأضاف الوزير، في منشور له على "فيس بوك": "نحن معكم على التليجرام كما أننا معكم على الفيس والواتس".

في سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم في منشور سابق له على "فيس بوك": "نعلن اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج".

وكان الدكتور طارق شوقي قد رد على ما يتم تداوله بشأن الاتجاه لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".

وأضاف "شوقي"، في تصريحات له، "لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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