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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هالة زايد: سنعلن نتائج العلاج بالبلازما أمام العالم

السبت 02/مايو/2020 - 06:10 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تحدثت الدكتورة، وزيرة الصحة، عن العلاج بالبلازما، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات التى تم التوصل إليها فى مؤتمر عالمى.

وقالت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "كان هناك تجارب في الفترة الماضية في كل العالم ونعمل أبحاث وظهرت نتائج، وتم التبرع بالبلازما من قبل بعض الأشخاص، وتم إجراء اختبارات معملية عليها، ومن ثم حقن المصابين الذي يعانون من حالة صعبة".

وأضافت: "هناك حالتان استجابوا بشكل كبير وسنعلن عن النتائج للعالم"، مؤكدة أن المستشفيات النموذجية التي افتتحها الرئيس السيسي هي التي تستخدم للعزل الآن، كما أنه يوجد 6 مستشفيات مختصة لتصنيع مشتقات البلازما.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تمت إعادة قوائم الانتظار بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك حملة السيدات وكل حملات الصحة العامة التي تحمل شعار 100 مليون صحة.

وتابعت: "بعض الناس لديها تخوف من الخضوع لجراحات، ونطمئنهم بأن المستشفيات يتم فيها اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات، وسيتم عمل حملات لتشجيعهم لأن الحياة لن تتوقف على كورونا".

وشددت على أنه يجب على الأشخاص، الذين يشعرون بأعراض الفيروس، الاتصال برقم 105، للخضوع للفحص أو التوجه مباشرة لمستشفى الحميات، مؤكدة أن حالات الوفيات، خاصة من يوم الأربعاء الماضي للآن، منهم 12 حالة توفت قبل الدخول للمستشفى وقبل ظهور نتائج المسحة، و37% من الحالات تتوفى قبل العزل و31 % توفوا بعد 4 أيام من العزل.

وعن تعرض بعض المصابين للتنمر قالت: "إحنا شعب مؤمن وطبيعتنا إننا قريبين من الله فكيف نتنمر من أي شخص مصاب بكورونا أو أسرته، وهذا سبب رئيسي لكي لا يفصح الشخص عن مرضه وغالبا لا يظهر عنده كورونا وحتى لو ثبت فهذا مرض، وأهيب بالمواطنين أن يذهبوا للمستشفى".

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