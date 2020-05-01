تفاصيل الحلقة الـ8 من الاختيار.. سيناوى يبلغ عن نجل شقيقه للجيش

الحلقة 8 من مسلسل الاختيار

ويذهب رجل سيناوي كبير في السن يدعي "عباس الجن" ويطلب مقابلة الرائد أحمد المنسي ويحكي لها عن نفسه ومدى المساعدات الذي قدمها للجيش المصري من قبل عن طريق اختراق معسكرات الأعداء وتصوير ما يحدث فيها بعينه للجيش لوصفها لهم لذلك سموه "الجن" كما قام في نهاية حديثه مع الرائد المسني بالإبلاغ عن نجل شقيقه الذي يساعد التكفيريين في سيناء إلى أن أصبح واحدًا منهم، وبالفعل يذهب المنسي ورجاله ويقبضون عليه.مسلسل الاختيار الحلقة 7 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.