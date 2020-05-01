739 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، اليوم، 739 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يمثل طفرة مقارنة باليوم السابق، ويرفع الحصيلة الإجمالية إلى 27510 وفيات في ثاني أكثر دول أوروبا تضررًا، وفق ما أفاد وزير الصحة مات هانكوك.وأعلنت الحكومة أيضًا عن تجاوز هدفها بإنجاز 100 ألف فحص يومي بحلول نهاية أبريل، وهو عنصر مهم لمكافحة كورونا.