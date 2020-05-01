3258 حصيلة وفيات «كورونا» في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا في تركيا، زاد 84 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3258.وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس زاد 2188 ليصل إجمالي الإصابات إلى 122392 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 53808، كما وصل إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى 1.075 مليون فحص.