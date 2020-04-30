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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كريمة: يجب التحرى والبحث قبل إخراج الصدقات

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:30 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه يجب التحري والبحث قبل إخراج الصدقات.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب أن نبحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافًا، والجاهل بأحوالهم يحسبهم أغنياء من التعفف، قاصدًا المؤسسات الخيرية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

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