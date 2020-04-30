المتعافون من «كورونا» يتجاوزون المليون حالة حول العالم

أظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس ناهز مليون شخص حتى الآن.وأظهرت الأرقام أن مليونا و293 الحة تماثلوا للشفاء حتى الآن، وأن الوفيات بلغت 228.197 حالة، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من 3 ملايين و219.424 ألفا.الجدير بالذكر أن "وورلد ميترز"، أعلنت يوم الإثنين الماضي عن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم يقترب من المليون حالة.وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من عدد الشفاء حول العالم، بواقع 147.411 حالة حتى اللحظة، ومن بعدها إسبانيا بـ132.929 حالة، ثم ألمانيا بـ120.400 حالة، وأخيرًا الصين بـ77.610 حالة.