هل الطفح الجلدى من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا؟

منذ أن بدأ وباء كورونا المستجد، أصبح الإصابة بأي مرض يشكل قلقًا لصاحبه؛ خوفًا من أن يكون عرضًا للفيروس التاجي.وتشمل أعراض فيروس كورونا المستجد، حمى وضيق في التنفس، سعال جاف، التهاب الحلق، لتعب الشديد، الإسهال، بالإضافة الى آلام الجسم.ولكن ماذا عن الطفح الجلدي بأصابع القدم؟أوضح الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبي، أن الطفح الجلدي بأصابع القدم أحد أعراض المرض التنفسي.فالطفح الجلدي قد ارتبطت بالفيروس التاجي أكثر من الالتهابات الفيروسية الأخرى، الأمر الذى قد يجعله عرض من أعراض الفيروس التاجي كورونا.يقول الأطباء، إن الأعراض الجديدة التي ظهرت تظهر فقط لتوضيح كيف يمكن للناس أن يتفاعلوا مع العدوى بطرق مختلفة.وبعض هذه الأعراض ليست جديدة في عالم العدوى الفيروسية، حيث أكد الأطباء أنه من الشائع جدًا أن يصاب الناس بالطفح الجلدي عندما يكافحون هذا النوع من العدوى، خاصة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية.ومن المحتمل أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناتج عن انسداد صغير أو جلطات صغيرة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم؛ لذا لابد من استشارة الطبيب على الفور عند ظهور هذا العرض.فيما يؤكد المختصون أن الطفح الجلدي، لا تزال غير شائعة جدًا في الوقت الحالي، فعندما يتعلق الأمر بمراقبة الأعراض، فإن الأعراض الشائعة المذكورة سابقًا ستحدث قبل أي شيء آخر.