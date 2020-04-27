سهير رمزى: تزوجت 7 مرات فى حياتى (فيديو)

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها تزوجت 7 مرات وجميعها رسمي، مؤكدة أنه لم يجرؤ أحد على أن يطلب منها الزواج عرفيًا.وكشفت سهير رمزي، خلال لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سبب عدم ثقتها في الرجال، المثل الذي كانت تردده والدتها، وهو: "يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمياه ف الغربال".وعن حقيقة انفصالها عن الفنان الراحلل فاروق الفيشاوي بسبب الإدمان والخيانة، قالت سهير:"لا أبدا محصلش، انفصلنا لأننا زي أي اتنين حبوا بعض، وبعدين تحصل مشاكل يبقى صعب تكملي".وأكدت "سهير" أنها لم تنفصل عن أي من أزواجها بسبب اكتشافها خيانة، وأردفت ضاحكة: "يا ريت كنت اكتشفت كان يبقى عندي عذر للطلاق، جايز اتخنت لكني معرفتش".وعن الطريقة التي تقرر الانفصال بها، قالت سهير:"اطبطب وأقوله إحنا حلوين يا حبيبي كفاية".