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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل «النهاية»

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:36 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" بهروب يوسف الشريف من أيدي رجال الأمن الذي يترأسهم أحمد وفيق، والذي حاول القبض عليه بعدما علم أنه يقوم بالتدريس للطلاب بشكل غير قانوني.

وتتواصل الأحداث بوصول يوسف الشريف الذي هرب بطريقة لم يعلمها، عندما تم اختطافه من قبل رجال محمد لطفي الذي يقدم شخصية "المحروق"، الذي يطلب منه أن يساعدهم في تصليح بعض الأدوات التي تمدهم بالطاقة، ولكن بطريقة لا يعلمها رجال الأمن.

وتستكمل الأحداث بوجود الدورون الذي ينتمي لأجهزة السلاح بقوات الأمن، والذي يحاول القبض على الشريف ورجال طارق لطفي، حيث يقوم بقتل عدد كبير منهم، وبعدها يعمل على الهرب من المنطقة من خلال موتوسيكل دون أن يلحق به أحد.

ويصل يوسف الشريف لسوبر ماركت يقوم بالاختبار فيه؛ إلا أن صاحب السوبرماركت يؤكد له أن مراقب بشكل قوي، من قبل رجال الأمن ورجال محمد لطفي، ليقوم بالهرب مرة أخرى، ليجد مكان يمكث فيه.

وتتواصل الأحداث بمحاولة عمرو عبد الجليل مساعدة سهر الصايغ، حيث يعملا على صناعة ريبوت مشابه ليوسف الشريف، بعدما أقنعته بذلك، بسبب حبها الشديد له، ومحاولة الانتحار من أجله.

وبالفعل يتواصل عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ لنموذح أولي للريبوت، وبعدها يحاولا تشغيله بعد العديد من المحاولات الفاشلة، لتنتهي الأحداث على هذا النحو.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

العمل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

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