نشأت الديهى: عصام تليمة يغازل الإخوان من خلالى

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن نشر الإخواني عصام تليمة تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر" هاجمه بها واتهمه بتحريف تصريحاته وهجومه على الإخوان ووصفه بالأبله.ونقل "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، تصريحات "تليمة" والتي قال فيها: "بما إن الأبله اللي اسمه نشأت الديهي، أخذ من فيديوهاتي وحرف كعادته، خدمة لسيده السيسي، فنكاية فيه قررت التوقف عن أي انتقاد لقيادات الإخوان حاليا، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا".وأخرج "الديهي"، مصحف على الهواء، وأقسم عليه أنه لم يأت بكلمة واحدة من عنده، ولم يحرف الفيديوهات التي أذاعها عن تصريحات عصام تليمة، متعهدًا بإذاعة الفيديو بالكامل الذي هاجم فيه عصام تليمة، الإخوان على صفحة البرنامج.وتابع "الديهي"، أن عصام تليمة يريد أن يغازل جماعة الإخوان الإرهابية من خلاله، معقبًا لـ "تليمة": "لك من الله ما تستحق".