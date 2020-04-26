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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سهير رمزى: أجهضت 3 مرات وندمت إنى مخلفتش

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:22 م
سهير رمزي
سهير رمزي
أحلام عبدالرحمن
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أقرت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، أن طريقتها في الزواج كانت اختيار الشخص الذي ينال إعجابها فقط دون تعقيدات أو التقيد بأي شيء آخر، قائلة: "أنا كنت بتجوز الراجل اللي بيعجبني، ومبدئي دائما في الحياة أننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بها"، نافية إقبالها على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

وكشفت سهير رمزي، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، عن أقصر فترة زواج عاشتها وكانت سنة واحدة فقط مع الفنان الكبير محمود قابيل، مؤكدة أنه إنسان وفنان جميل ولكن اختلفوا في زواجهما فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقبل بأي زواج عرفي أو غير رسمي، وأن سبب استقرارها في زواجها الأخير لمدة 17 سنة هو كبر السن، وعدم وجود والدتها، ووصولها إلى مرحلة احتياجها الى رفيق لحياة مستقرة.

وفجرت الفنانة سهير رمزي، مفاجئة عن قيامها بإجهاض حملها عدة مرات بسبب كثرة انشغالها بالأعمال الفنية، ودخلت في نوبة بكاء قائلة: "أجهضت نفسى 3 مرات وندمت أنى عملت كده والشغل والشهرة والنجومية كانت بتخدني من الأمومة، وحسيت بندم اللحظة دى لما ماما توفت، وأنا ناقصني حاجات كتير بعد وفاة ماما".

وعن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية، أفادت سهير رمزي بأن الزعيم عادل إمام أفضل ممثل لعبت دور بجانبه.

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