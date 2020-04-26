مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا

يعرضعلىفى تمام الساعة الحادية والنصف مساءً ويعاد الخامسة فجرًا، بينما يعرض علي قناة النهار دراما في الثانية بعد منتصف الليل، وأيضًاويشاهد الجمهور العمل علي قناة روتانا دراما في الرابعة عصرًا، وتعرضه الفضائية المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً ويعاد الساعة الثانيه عشرة بعد منتصف الليل، كما يعرض علي قناة المتخصصة لايف الساعة السابعة، ويأتي علي المتخصصة دراما الساعة التاسعة مساءً.تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.القمر آخر الدنيا بطولة بشري، مؤمن نور،نسرين، هدي الاتربي، عمرو عابد،ثراء جبيل، سميره عبد العزيز، احمد كراره، أميره نايف اخراج تامر حمزة.