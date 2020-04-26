رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 أبريل 2020 الموافق 04 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:09 م
القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
حسين الجندي
طباعة
يقدم لكم «الدستور» مواعيد وقنوات مسلسل القمر أخر الدنيا للنجمة بشرى، المشارك في السباق الرمضاني الحالي على قناة النهار.

مواعيد وقنوات مسلسل القمر أخر الدنيا 

 يعرض مسلسل القمر أخر الدنيا على قناة النهار فى تمام الساعة الحادية والنصف مساءً ويعاد الخامسة فجرًا، بينما يعرض علي قناة النهار دراما في الثانية بعد منتصف الليل، وصدي البلد أيضًا

ويشاهد الجمهور العمل علي قناة روتانا دراما في الرابعة عصرًا، وتعرضه الفضائية المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً ويعاد الساعة الثانيه عشرة بعد منتصف الليل، كما يعرض علي قناة المتخصصة لايف الساعة السابعة، ويأتي علي المتخصصة دراما الساعة التاسعة مساءً.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.

القمر آخر الدنيا بطولة بشري، مؤمن نور،نسرين، هدي الاتربي، عمرو عابد،ثراء جبيل، سميره عبد العزيز، احمد كراره، أميره نايف اخراج تامر حمزة.
القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا
مواعيد وقنوات مسلسل القمر آخر الدنيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

فتح باب الحجز في مشروع «جنة للإسكان الفاخر»

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح المساجد بالسعودية

حريق هائل بمدينة الحرفيين في قنا دون خسائر بشرية

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إمساكية اليوم الرابع من رمضان.. موعد أذان المغرب الإثنين 27-4-2020 في مصر

وجبات ساخنة وفاكهة.. مبادرة لإطعام المحتاجين في «جروان» بالمنوفية

غدًا.. ماراثون رياضى أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
فى السينما والدراما.. المحاماة فى الدراما بين العبقرية والهزل
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يضع اللمسات النهائية للائحة صندوق التكافل

تسلم الطلبات من أمام المكتبة.. «تنمية» تعلن فتح أبوابها للجمهور

غدًا.. الكاتبة المغربية لطيفة باقا فى ضيافة منصة الفن المعاصر

جابر عصفور: هجومى على «المتدروشين» نابع من الإيمان الداخلي (حوار)