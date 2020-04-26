الديهى: توجيهات السيسى لهيكل تؤكد أهمية الإعلام فى المرحلة الحالية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم، وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة ودراسة شكل الإعلام المصري خلال المرحلة الحالية والقادمة.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، وجه بتحقيق التنسيق الإعلامي الجماعي بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.وتابع "الديهي"، أن الدولة لديها خطة لإعادة بناء وتشكيل الشخصية المصرية تعليمًا وصحيًا وطنيًا وثقافيًا وفكريًا، مشددًا على أن الإعلام له دور محوري، ولا يمكن لأي دولة أن تنطلق دون وجود إعلام لديه وعي وفهم ولديه القدرة على مجابهة الشائعات بشفافية وموضوعية.وأكد، أن توجيه الرئيس يؤكد أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة.