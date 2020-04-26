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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزراء: نسبة الشفاء من كورونا بمصر تفوق المعدل العالمى

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:02 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد،
سناء إسماعيل
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتبع خطة استراتيجية في التعامل فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتابع: "علينا ألا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا، وإلى أن يتم الوصول إلى حل لهذا الفيروس.. علينا أن نتبع الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة فى عودة الحياة تدريجيا".

وأضاف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا فى تزايد، ولكن مازلت فى قدرة استيعاب الدولة لها، مشددًا على أن معدل التعافي بالبلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة، وتابع: "من 30% إلى 50% من عدد الوفيات نتيجة تأخر المصابين فى دخول المستشفى".

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