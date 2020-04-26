«المستثمرين» يناقش سبل الاستثمار في سيناء

أكد علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح المجال لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في سيناء، من خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في سيناء.وأكد حمزة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الاجتماع المقبل للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، سيناقش كيفية الاستثمار في سيناء خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى المجالات المتاحة للاستثمار هناك، لافتًا أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها مثل الزراعة.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا بطريقة احترافية شديدة.