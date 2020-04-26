مفتي الجمهورية: صلاة التراويح سنة.. ويجب طاعة أولي الأمر

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم صلاة التراويح، قائلًا: "إنها سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشددًا على ضرورة وجوب طاعة ولي الأمر في ما يحدده.وأضاف شوقي علام، خلال حواره ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن صلاة التراويح سُنّة مؤكدة، ويجب أداؤها في البيت وعدم التحايل أو الخروج عن إجراءات الدول الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بإقامة جماعات في أفنية البيوت أو فوق أسطحها أو غيرها تجنبًا للعدوى وانتقالها.وطالب الدكتور شوقي علام بضرورة أن يجدد المسلم نيته حتى يؤجر بتعبده لله عز وجل عن طريق التزام هذه الإجراءات الاحترازية".