شيخ الأزهر: بعض الابتلاء يكون بتضييق الرزق أو المرض أو فقد الأحباء

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الابتلاء والبلاء يكون بالشر والخير أيضًا.وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "أون": "كما يبتلي عباده بالشر يبتليهم بالشر، والله قال في كتابه "بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون"، وقال أيضًا: "فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن".وأوضح فضيلة شيخ الأزهر، أن الابتلاء مع سعة الرزق وتضييق الرزق، مردفا: "بعض الابتلاء يكون بتضييق الرزق أو المرض أو فقد الأحباء، كما يبتلى آخر بتوسيع الرزق، ويلزمه الصبر على دفع الزكاة والصدقات، لأنه أمر صعب على الإنسان".وتابع شيخ الأزهر:"الشكر في النعمة من جنسها، لابد أن يعطي الآخرين فيها الزكاة وحقوق القربى والمساكين، وليس سهل على الإنسان كيف يخرج من ماله، فالإنسان خلق شحيحا، والأموال مقدمة على الأنفس، ويعاني الإنسان لأنه يسير عكس الاتجاه، وله ثواب الصبر أنه يفعل ضد طبيعته، ويفعل أشياء يختنق بها باستمرار".وأكد شيخ الأزهر، أن إخراج الزكاة وتقديم الصدقات لمن ابتلي بالخير والغنى، هو أصعب وأكثر معاناة من الصبر على الفقر.