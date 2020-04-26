أحمد يونس يستضيف بطلة «التايكوندو» ببرنامج حلو بس

يستضيف الإعلامي أحمد يونس من خلال برنامجه "حلو بس" الذي يقدمه على قناة dmc بمشاركة الدمية "زتون"، بطلة التايكوندو "شهد سامي" وذلك في تمام الساعه 2:30 ظهرا.ويدور الحوار حول أهمية الرياضة للأطفال وتشجيعهم عليها، وتستعرض شهد قصة نجاحها في رياضة التايكوندو منذ البداية.برنامج "حلو بس" يذاع يوميا في رمضان الساعة 2:30 ظهرا على قناة dmc وهو أول برنامج تلفزيوني مصري موجه للأطفال منذ سنوات طويلة، ويهدف لغرس القيم الإيجابية فيهم وتشجيعهم عليها، بالإضافة لتوعيتهم ومحاولة توسيع مداركهم من خلال بعض المعلومات التي تُعرض بشكل مُبسط في الحلقه.جدير بالذكر أنه منذ انطلاق البرنامج في حلقته الأولى أمس الأول، وهو يتواجد بقائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".