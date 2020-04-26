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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد يونس يستضيف بطلة «التايكوندو» ببرنامج حلو بس

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:39 ص
برنامج حلو بس
برنامج حلو بس
دعاء عبد المقصود
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يستضيف الإعلامي أحمد يونس من خلال برنامجه "حلو بس" الذي يقدمه على قناة dmc بمشاركة الدمية "زتون"، بطلة التايكوندو "شهد سامي" وذلك في تمام الساعه 2:30 ظهرا.

ويدور الحوار حول أهمية الرياضة للأطفال وتشجيعهم عليها، وتستعرض شهد قصة نجاحها في رياضة التايكوندو منذ البداية.

برنامج "حلو بس" يذاع يوميا في رمضان الساعة 2:30 ظهرا على قناة dmc وهو أول برنامج تلفزيوني مصري موجه للأطفال منذ سنوات طويلة، ويهدف لغرس القيم الإيجابية فيهم وتشجيعهم عليها، بالإضافة لتوعيتهم ومحاولة توسيع مداركهم من خلال بعض المعلومات التي تُعرض بشكل مُبسط في الحلقه.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق البرنامج في حلقته الأولى أمس الأول، وهو يتواجد بقائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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