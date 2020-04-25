أحمد موسى يطالب بعودة الدورى بعد العيد (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعقد اجتماعات مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم للنظر في عودة الدوري المصري بعد العيد دون جمهور.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «النتيجة محسومة والبطل معروف، وبفارق كبير».ولفت موسى، إلى أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تدرس عودة دوري كرة القدم مثل إنجلترا التي أكدت أنه لا إلغاء للدوري.من ناحية أخرى، قال موسى، إننا نعيش في رمضان استثنائي بعد اختفاء الأجواء الرمضانية التي يتميز بها الشهر الفضيل.وأضاف موسى، أن الالتزام بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب الدولة ستعود الأجواء كما كانت في مصر قبل ظهور الوباء.وأشار إلى أن هناك حظر تجوال مفروضا في المملكة العربية السعودية جراء فيروس كورونا، مؤكدا أن عدد من يصلي بالحرم المكي الشريف قليل للغاية، حيث يتواجد إمام الحرم والآئمة وعدد من العاملين في الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.