رغم كورونا.. دول تستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية مجددًا

بدأت العديد من الدول اجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة بعد التقارير التي تشير إلى أن أزمة كورونا يمكن أن تستمر لفترة كبيرة.. وفي ظل استمرار الأزمة أعلنت العديد من الدول العودة إلى العمل تدريجيًا.وفي هذا التقرير نرصد أبرز القرارات التي اتخذتها بعض الدول للعودة إلى العمل مرة أخرى:-- أسبانيااغتنمت إسبانيا فرصة التراجع في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا لتخفف قليلًا إجراءات الإغلاق والحجر المنزلي الصارم، فسمحت باستئناف العمل في بعض القطاعات، بحسب تقرير لقناة "دويتشه فيله".- أمريكااستعدت مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية للعودة إلى العمل جزئيًا وفق الخطة التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعودة العمل في الولايات المتحدة، بجانب العديد من الولايات الأخرى.- الأردنأعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة عن عودة عدد من القطاعات للعمل، بعد تراجع الإصابات والوفيات بشكل كبير.- الإماراتقررت إمارة دبي إعادة فتح مراكز التسوق اعتبارًا من منتصف النهار وحتى 10 مساء مع مراعاة الدخول بنسبة 30 % فقط من الطاقة الاستيعابية، وسط مجموعة من القرارات للعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.دول تعتمد خاصية «شهادات المناعة»ظهرت في ألمانيا سياسة شهادات المناعة، ثم تبعتها بريطانيا تحت مسمى باسبور المناعة، ومن قبلهما الصين التي استحدثت سياسة الكود الملون، وهي الآلية التي تسمح للأفراد الذين كونوا مناعة ضد الفيروس أو البعيدين عن احتمالات الإصابة بممارسة بعض أنشطة الحياة اليومية العادية".وتوصلت هذه الدول الى أن "الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بأسره تستدعي ظهور أفكار وحلول خارج الصندوق، سياسات جديدة لم نختبرها من قبل استجابة لوضع استثنائي وأزمة معقدة ذات وجهين متضادين، فالنجاح على المستوى الصحي تقابله خسارة فادحة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، والعكس صحيح، وتسارع كافة الدول الآن الزمن للوصول إلى مسار ثالث يوازن بين البعدين ويضع إطارًا جديدًا للتعايش مع كورونا".