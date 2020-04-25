شريف البردويلي: أقدم شخصية البطل أحمد نجم ف «الاختيار»

يخوض الفنان الشاب شريف البردويلي، تجربتين جديدتين خلال سباق رمضان الجاري، حيث يشارك في مسلسل "الاختيار" الذي يروي قصة الشهيد الراحل أحمد المنسي ويقوم ببطولته أمير كرارة، كما يشارك في بطولة مسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف.وحول مشاركته في مسلسل "الاختيار" قال شريف، إنه يجسد شخصية (أحمد نجم) أحد أبطال القوات المسلحة، وأحد أبطال فريق الشهيد المنسيوأضاف في تصريحات صحفية له، أنه سعيد بالمشاركة في العمل لأنه سيبقى ويصبح أيقونة وملحمة درامية تروي تاريخ أحد شهداء الجيش، وتكشف قوة وبأس رجال الجيش ومدى تضحيتهم من أجل هذا الوطن.وأوضح أن المخرج بيتر ميمي يقدم عملا من أهم الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة، معربا عن سعادته بالتعاون مع مخرج بقدرات وإمكانيات بيتر ميمي.وحول مسلسل "النهاية" كشف شريف، أنه يقدم شخصية (سليم هود)، والتي تستمر على مدار 28 حلقة في المسلسل، الذى تدور قصته بعد 100 عام من الآن، متمنيا أن تلقى أدواره إعجاب ورضا الجمهور، موضحا أنه بذل مجهودا كبيرا جدا في الشخصيات التي قدمها.