رامز جلال يهرب خوفًا من بطش علي معلول

احتمى الفنان رامز جلال بفريق برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يتم تصويره في دبي ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وكان رامز جلال، قد فر إلى الكواليس خاصة بعد سقوط علي معلول، في بركة المياه المعدة خصيصى للضيف ويتم تجهيزها بعد مرور رامز جلال من فوقها ليسقط فيها علي معلول، وخرج وهو يتوعد رامز الذي احتمى بفريق عمله.وبعد دخول معلول للكواليس سارع رامز باحتضانه، وأكد على حبه له ليمتص غضبه، والذي كان يتوعده بالانتقام، وفي الوقت نفسه لم يفوت رامز الفرصة بإرعابه بعد أن ادعى دخول حيوان للكواليس.وكان علي معلول، قد وقع ضحية لرامز جلال، بعدما تم إيهامه بأنه سيكون ضيفًا للفنانة والإعلامية أروى، التي استقبلته في بداية البرنامج، لكنه صدم بظهور رامز أمامه في الحلقة.