اليوم.. نيللي كريم في «إغلب السقا»

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة على الحلقة الثانية من برنامج "إغلب السقا"، والذي يعرض عب فضائية mbc مصر، وتنافس خلال الحلقة الفنان أحمد السقا في العديد من الفقرات.برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، وتم تصوير حلقاته في بيروت.