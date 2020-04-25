أحمد بتشان يطرح دعاء «أنا شاكرك» (فيديو)

طرح الفنان الشاب أحمد بتشان، دعاء "أنا شاكرك" الديني الجديد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعاون فيه مع الشاعر محمد عاطف، والملحن أحمد زعيمن والموزع الموسيقى توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".وتقول كلماته:صحيت من نومي بتخيلفي رحمة ربنا علي الخلقبرغم ان الرضا قليلوطبع الدنيا غرب وشرقعلي خطايا البشر صابرو وياهم م بيقصرشولاد الارض بتكابروساجدة ملايكة تحت العرشوهو تملي كرمه كبيرفاتح من السما الابواببيوصل رزقه حتي الطيروكله بيتعمله منابيارب ساعدني اقربلكقويني علي طاعتكماليش غيركولا قبلك ولا بعدك ولا بعدكسامحني وارضي بذنوبيوصلح قلبي وعيوبيومهما هيبقي مكتوبي انا شاكركوكان أحمد بتشان طرح خلال الأيام القليلة الماضية 3 كليبات بعنوان "بعد غيابه"، و"بيني وبينك"، و"لازم أفهم" من خلال "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".